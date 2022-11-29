Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta erteleme maçında ezeli rakipler Beşiktaş Emlakjet ile Fenerbahçe Beko'nun derbisine sahne olacak. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş Emlakjet , ligde ve THY Euroleague'de şimdiye dek sadece 1 yenilgi alan Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. İşte, büyük bir heyecanın yaşanacağı Beşiktaş Emlakjet Fenerbahçe Beko basketbol maçına dair bilinmesi gerekenler...