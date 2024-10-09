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        Haberler Spor Basketbol Diğer Beşiktaş, EuroCup'ta GEAS Basket'e konuk olacak - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş, EuroCup'ta GEAS Basket'e konuk olacak

        Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar EuroCup K Grubu ilk haftasında 10 Ekim Perşembe günü İtalya'nın GEAS Basket takımına konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:45 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:45
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        Beşiktaş, İtalya deplasmanında
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        Basketbol FIBA Kadınlar EuroCup K Grubu ilk haftasında Beşiktaş, 10 Ekim Perşembe günü İtalya'nın GEAS Basket takımına konuk olacak.

        İtalya'nın Castellanza kasabasındaki Borsani Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

        Turnuvaya galibiyetle başlama hedefindeki siyah-beyazlılar, K Grubu'nda GEAS Basket'in yanı sıra Portekiz'den Benfica ve Belçika'dan Basket Namur Capitale ile mücadele edecek.

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