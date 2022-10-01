Beşiktaş Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş derbi galibiyeti ile kötü gidişe dur demek istiyor. Jorge Jesus'un yönetimindeki Fenerbahçe ise ezeli rakibini yenip çıkışını sürdürmek istiyor. Peki Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte Süper Lig'de 8. haftanın en zorlu karşılaşmasından son bilgiler...