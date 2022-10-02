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Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. İşte dev maça dair gelişemeler ve muhtemel 11'ler...

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  • DERBİ MAÇININ 11'LERİ: Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

    Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında dev derbinin günü geldi çattı.
  • DERBİ MAÇININ 11'LERİ: Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

    Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını Vodafone Park'ta paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. 
  • DERBİ MAÇININ 11'LERİ: Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

    Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok yapacak. Mücadele beIN SPORTS'tan yayınlanacak.
  • DERBİ MAÇININ 11'LERİ: Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

    Milli maçlar öncesindeki son lig maçında İstanbulspor'la 2-2 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı ekip, derbiyi kazanarak yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor.
  • DERBİ MAÇININ 11'LERİ: Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

    Milli maçlar öncesindeki son lig maçında İstanbulspor'la 2-2 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı ekip, derbiyi kazanarak yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor.
  • DERBİ MAÇININ 11'LERİ: Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

    İŞTE MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş

    Ersin
  • DERBİ MAÇININ 11'LERİ: Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

    Rosier
  • DERBİ MAÇININ 11'LERİ: Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

    Tayyip Talha
  • DERBİ MAÇININ 11'LERİ: Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

    Saiss
  • DERBİ MAÇININ 11'LERİ: Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

    Masuaku
  • DERBİ MAÇININ 11'LERİ: Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

    Josef
  • DERBİ MAÇININ 11'LERİ: Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

    Muleka
  • DERBİ MAÇININ 11'LERİ: Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

    Salih
  • DERBİ MAÇININ 11'LERİ: Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

    Gedson (Dele Alli)
  • DERBİ MAÇININ 11'LERİ: Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

    Redmond
  • DERBİ MAÇININ 11'LERİ: Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

    Weghorst
  • DERBİ MAÇININ 11'LERİ: Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

    FENERBAHÇE

    Altay
  • DERBİ MAÇININ 11'LERİ: Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

    Ferdi
  • DERBİ MAÇININ 11'LERİ: Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

    Gustavo Henrique
  • DERBİ MAÇININ 11'LERİ: Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

    Szalai
  • DERBİ MAÇININ 11'LERİ: Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

    Alioski
  • DERBİ MAÇININ 11'LERİ: Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

    İrfan Can
  • DERBİ MAÇININ 11'LERİ: Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

    Arao
  • DERBİ MAÇININ 11'LERİ: Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

    Crespo
  • DERBİ MAÇININ 11'LERİ: Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

    Lincoln
  • DERBİ MAÇININ 11'LERİ: Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

    Batshuayi
  • DERBİ MAÇININ 11'LERİ: Beşiktaş - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

    Pedro

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