Beşiktaş, Fuat Balkan için anma mesajı yayımladı

Beşiktaş, kulübün kurucularından ve eski başkanlarından Fuat Balkan'ın 55. ölüm yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün X hesabından paylaşılan mesajda, "Kulübümüzün kurucularından, 1 numaralı üyemiz ve eski başkanlarımızdan Fuat Balkan'ı, vefatının 55. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.

İstanbul'da 1909 yılında doğan ve 28 Mayıs 1970'de vefat eden Fuat Balkan, 1918-1923, 1926-1928 ve 1935-1938'de olmak üzere üç dönem Beşiktaş Kulübü başkanlığı yapmıştı.