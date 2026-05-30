Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş GAİN: 71 - Galatasaray MCT Technic: 68 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş GAİN: 71 - Galatasaray MCT Technic: 68 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 71-68 yenerek seride durumu 2-1 yaptı ve yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 23:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş GAİN, adını yarı finale yazdırdı!

        Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında ağırladığı Galatasaray MCT Technic'i 71-68 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi ve yarı final biletini aldı.

        Siyah-beyazlılar, yarı final serisinde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek.

        Karşılıklı basketlerle başlayan derbide ritmini yakalayan Beşiktaş GAİN, birinci çeyreği 25-17 önde tamamladı.

        İki takımın da top kayıpları yaptığı ikinci çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen siyah-beyazlılar, Galatasaray MCT Technic karşısında soyunma odasına 39-32 üstün gitti.

        Üçüncü çeyreğin son bölümünde Morgan ile sayılar bulan Beşiktaş, final periyoduna 58-55 önde girdi.

        Son periyodun ilk bölümünde iki takım da üst üste hücumlarda başarısız oldu. Galatasaray'da Robinson'ın sayılarına Morgan ve Lemar ile karşılık veren Beşiktaş, son 3 dakikaya 64-62 önde girdi. White ile çizgiden, McCollum ile de orta mesafeden skor üreten sarı-kırmızılı takım, bitime 2 dakika 8 saniye kala 65-64 öne geçti. Siyah-beyazlılar, Lemar ile peş peşe bulduğu basketlerle bitime 1 dakika 18 saniye kala üstünlüğü 68-65 olarak lehine çevirdi. Son anlarda arka arkaya hücumlardan sayı çıkartamayan rakibi karşısında skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, Galatasaray'ı 71-68 mağlup ederek yarı finale çıktı.

        Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

        Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

        Beşiktaş GAİN: Dotson 10, Anthony Brown 7, Lemar 14, Morgan 10, Sertaç Şanlı, Mathews 7, Berk Uğurlu 3, Yiğit Arslan 7, Thomas 3, Zizic 10

        Galatasaray MCT Technic: Robinson 14, Rıdvan Öncel, Palmer 19, Gillespie, White 12, McCollum 10, Can Korkmaz 1, Meeks 3, Buğrahan Tuncer, Petrucelli, Muhsin Yaşar 9

        1. Periyot: 25-17

        Devre: 39-32

        3. Periyot: 58-55

        4. Periyot: 71-68

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tatilcilerin dönüşü sürüyor

        Tatilcilerin dönüşü sürüyor: Bolu geçişinde uzun araç kuyrukları böyle görüntülendi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Dönüş yolunda bayram yoğunluğu
        Dönüş yolunda bayram yoğunluğu
        Yaz geliyor sağanaklar sürüyor
        Yaz geliyor sağanaklar sürüyor
        "Anlaşma her zamankinden daha yakın"
        "Anlaşma her zamankinden daha yakın"
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        Cansız bedenler 9 saat sonra bulundu
        Cansız bedenler 9 saat sonra bulundu
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair uyarı
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair uyarı
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar