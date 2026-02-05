Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş GAİN: 91 - Türk Telekom: 81 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş GAİN: 91 - Türk Telekom: 81 | MAÇ SONUCU

        BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 17. haftasında iki Türk ekibini karşı karşıya getiren maçta Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Türk Telekom'u 91-81 yenerek çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

        Giriş: 05.02.2026 - 00:07 Güncelleme: 05.02.2026 - 00:07
        Beşiktaş GAİN, çeyrek final biletini aldı!
        Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 17. haftasında ağırladığı Türk Telekom'u 91-81 mağlup ederek çeyrek finale kalmayı garantiledi.

        Bu sonuçla ilk iki sırayı da garantileyen siyah-beyazlılar, 12. galibiyetini elde etti. Türk Telekom ise 6. yenilgisini yaşadı.

        Türk Telekom, karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-19 önde bitirirken Beşiktaş GAİN, ikinci periyotta üstünlüğü eline aldı ve devre arasına 43-38 üstün girdi.

        İkinci yarıyada üstün oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, final periyoduna 68-60 önde gitti. Müsabakanın son çeyreği çekişmeli bir oyuna sahne olurken Beşiktaş, farkın kapanmasına izin vermedi ve maçı da 91-81 kazandı.

        Türk Telekom karşısında ikili averajı da elde eden siyah-beyazlılar, organizasyonda sahasında 9'da 9 yapmayı başardı. Türk Telekom da deplasmanda 3. yenilgisini yaşadı.

        Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

        Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Gentian Cici (Arnavutluk), Dragan Porobic (Bosna Hersek)

        Beşiktaş GAİN: Berk İbrahim Uğurlu 6, Mathews 12, Lemar 12, Morgan 7, Zizic 12, Dotson 22, Anthony Brown 7, Thomas 6, Kamagate 1, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan 6

        Türk Telekom: Smith 19, Doğuş Özdemiroğlu 5, Trifunovic 8, Bankston 4, Usher 9, Devoe 8, Alexander 16, Simonovic, Allman 12, Ata Kahraman, Berkan Durmaz

        1. Periyot: 19-23

        Devre: 43-38

        3. Periyot: 68-60

        4. Periyot: 91-81

