Beşiktaş GAİN-Aliağa Petkimspor maçı ertelendi!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında oynanması planlanan Beşiktaş GAİN- Ailağa Petkimspor karşılaşması ertelendi
Giriş: 15 Nisan 2026 - 21:59
Beşiktaş GAİN, Ailağa Petkimspor ile 25 Nisan'da oynanması planlanan 28. haftadaki lig maçının ertelendiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı basketbol takımının açıklamasında "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında oynanması planlanan Beşiktaş GAİN-Aliağa Petkimspor karşılaşması, takımımızın BKT EuroCup final serisindeki maç programı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mücadelenin oynanacağı yeni tarih, TBF tarafından daha sonra açıklanacaktır." ifadelerine yer verildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ