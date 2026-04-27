        Haberler Spor Basketbol EuroCup Beşiktaş GAİN, EuroCup final serisini İstanbul'a taşımanın peşinde!

        Beşiktaş GAİN, EuroCup final serisini İstanbul'a taşımanın peşinde!

        Beşiktaş GAİN, EuroCup final serisinin ikinci maçında yarın Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar rakibini yarın deplasmanda yenerek seriyi İstanbul'a taşımayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 11:43 Güncelleme:
        Beşiktaş şampiyonluğa ya tamam ya devam diyecek!

        Beşiktaş GAİN, EuroCup final serisinin ikinci maçında yarın Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a konuk olacak.

        Ekinox Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

        Siyah-beyazlı ekip, serinin ilk maçında Fransız ekibine sahasında 72-60 kaybetti ve 1-0 geriye düştü.

        Beşiktaş, iki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final eşleşmesinde rakibini yarın deplasmanda yenerek seriyi İstanbul'a taşımayı hedefliyor.

        İKİ TAKIM ARASINDAKİ 7. RANDEVU

        Beşiktaş ile Cosea JL Bourg, EuroCup'ta 7. kez karşı karşıya gelecek.

        İki ekibin geride kalan 6 maçta 3'er galibiyeti bulunuyor.

        BEŞİKTAŞ KAZANIRSA KUPA İSTANBUL'DA SAHİBİNİ BULACAK

        Siyah-beyazlı takımın yarın Cosea JL Bourg'u mağlup etmesi durumunda final serisi İstanbul'a taşınacak.

        EuroCup şampiyonu belirleyecek final serisinin 3. ve son maçı 1 Mayıs Cuma günü Beşiktaş'ın sahasında oynanacak.

        Cosea JL Bourg ikinci maçı da kazandığı takdirde şampiyonluğa ulaşacak.

