Spor Toto Süper Lig'in son 2 haftasında Atiker Konyaspor'u 3-2 ve Göztepe'yi 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Süper Lig'de 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, topladığı 47 puanla 3. sırada bulunuyor.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde özellikle ikinci yarıda büyük bir çıkış yakalayan Çaykur Rizespor ise 34 puanla 10. sırada yer alıyor.

İKİNCİ YARININ İKİ İYİ TAKIMI KARŞILAŞACAK

Ligin 27. haftası, ikinci yarının iki iyi takımının mücadelesine sahne olacak.

Süper Lig'in ilk yarısında 7 galibiyet ve beşer beraberlik ile yenilgi alarak 26 puan toplayan Beşiktaş, sezonun ikinci yarısındaki 9 maçta rakiplerine mağlup olmadı. Siyah-beyazlı ekip, ikinci devrede 6 galibiyet ve 3 beraberlikle 21 puan elde etti.

Sezonun ilk yarısını bir galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgiyle 12 puan alarak son sırada tamamlayan Çaykur Rizespor ise ikinci devrede büyük bir yükselişe imza attı. İkinci yarıda 7 galibiyet ve birer beraberlik ile yenilgi alan Karadeniz ekibi, 22 puan toplayarak 10. sıraya kadar çıktı.

Beşiktaş'ın deplasmanda yapacağı karşılaşmada gözler Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak.

Siyah-beyazlı ekibin devre arasında kadrosuna dahil ettiği Burak, Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 6 gol kaydetti. 33 yaşındaki oyuncu, bu gollerin tamamını Vodafone Park'ta attı.

Deplasmandaki 3 maçı boş geçen Burak, bu şansızlığını Çaykur Rizespor karşısında kırmaya çalışacak.

ISİMAT-MİRİN HAZIR

Sakatlığı geçen Nicolas Isimat-Mirin, yarınki karşılaşmada görev alabilecek.

Isimat-Mirin, sakatlığından dolayı Atiker Konyaspor ve Göztepe maçlarında forma giyememişti.

QUARESMA VE MEDEL CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Ricardo Quaresma ve Gary Medel, Çaykur Rizespor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki oyuncu, yarınki karşılaşmada da sarı kart gördükleri takdirde 28. haftada Medipol Başakşehir ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecekler.