1 | 8

Beşiktaş - Genk maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam edecek. I Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş kendi sahasında Genk'i konuk edecek. Vodafone Stadyumunda oynanacak mücadele iki takım için de gruptaki sıralama açısından büyük önem arz ediyor. Siyah beyazlı ekip grupta oynadığı 2 maçta bir galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 3 puanda bulunuyor.