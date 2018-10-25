Beşiktaş - Genk maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam edecek. I Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş kendi sahasında Genk'i konuk edecek. Vodafone Stadyumunda oynanacak mücadele iki takım için de gruptaki sıralama açısından büyük önem arz ediyor. Siyah beyazlı ekip grupta oynadığı 2 maçta bir galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 3 puanda bulunuyor.
BEŞİKTAŞ GENK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Genk Avrupa ligi maçı 25 Ekim Perşembe günü (bu akşam) Vodafone Park'ta 22.00'da başlayacak mücadele beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL KADROSU
Karius, Gökhan, Vida, Medel, Caner, Tolgay, Necip, Oğuzhan, Quaresma, Lens, Love
GENK MUHTEMEL KADROSU
Vukovic, Nastis, Dewaest, Lucumi, Malinovsky, Pozuelo, Berge, Maehle, Ndongala, Samatta, Trossard
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER VAR
Siyah-Beyazlılarda bu karşılaşmada üç isim sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Pepe, Ryan Babel, Adem Ljajic forma giyemeyecek. Ayrıca Avrupa listesinde yer almayan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın da Genk maçında oynayamayacak.
BELÇİKA TAKIMLARIYLA 7. RANDEVU
Beşiktaş, Belçika temsilcileriyle 7. kez karşı karşıya gelecek.
Daha önce bu ülke takımlarına 6 kez rakip olan siyah-beyazlı ekip, sahadan ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda 8 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 7 gol gördü.
Siyah-beyazlı ekip, Belçika takımlarına karşı ilk sınavını 1996-1997'de UEFA Kupası'nda Molenbeek karşısında verdi. Deplasmandaki karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.
Beşiktaş, 2004-2005 sezonunda yine aynı organizasyonda bu sefer bir başka Belçika ekibi Standard Liege'in karşısına çıkarken, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlı takım, bu ülke ekiplerine karşı son üç mücadelesini Club Brugge karşısında verdi. 2006-2007'deki UEFA Kupası'nın grup mücadelesinde oynanan tek maçta rakibini 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2014-2015'te ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu ekibe 2-1 ve 3-1 yenildi.
Bu arada Genk, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla ilk maçına yarın çıkacak.
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