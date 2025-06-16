Beşiktaş'ın Anguissa ısrarı sürüyor!
Beşiktaş, Napoli'den Frank Anguissa için Napoli ile pazarlıklarını sürdürüyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemin ilk sırasında Napoli forması giyen Frank Anguissa yer alıyor.
Beşiktaş, Kamerunlu orta saha için Napoli ile sıkı bir pazarlık içinde...
Beşiktaş ilk teklifini 10 milyon Euro olarak iletirken Napoli ise kapıyı 20 milyon Euro'dan açmıştı.
Siyah-beyazlılar, bu rakamı 13-14 milyon Euro seviyelerine çıkarsa da İtalyan ekibinin inadı henüz kırılmış değil.
Beşiktaş'ın transferdeki ısrarın arka planında ise oyuncunun Napoli'den ayrılma isteği yatıyor.
Beşiktaş cephesi, oyuncu ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat etti.