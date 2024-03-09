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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın borcu 8.4 milyar TL! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın borcu 8.4 milyar TL!

        Beşiktaş'ın 30 Kasım 2023 tarihi itibariyle borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin TL olduğu açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 11:33 Güncelleme: 09.03.2024 - 11:33
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        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
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        Beşiktaş’ın 2024 yılı 1’inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul’da bir otelde gerçekleştiriliyor. Oldukça geniş katılımın olduğu toplantı kulüp üyeliğinde 50’inci yılını dolduran üyelere plaket verilmesiyle başladı.

        Divan Kurulu faaliyetlerinin okunmasından sonra kürsüye gelen Denetleme Kurulu üyesi Özgür Şentürk toplam borcu ve mali tabloları açıkladı.

        Bu açıklamaya göre Beşiktaş'ın 30 Kasım 2023 tarihi itibariyle borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin TL belirtildi. Divan Kurulu yönetim kurulu değerlendirmesiyle devam ediyor.

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