Beşiktaş'ın onursal Başkanı merhum Süleyman Seba, Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törenle anıldı. Törene; başkan Fikret Orman, genel sekreter Ahmet Ürkmezgil, transfer komitesi ve hukuktan sorumlu üye Şafak Mahmutyazıcıoğlu, amatör şubelerden sorumlu üye Erdal Karacan, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, genel koordinatörü Levent Çifter, divan kurulu üyeleri ve Beşiktaş'ın atletizm takımı oyuncularınun yanı sıra Seba’nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Başkan Fikret Orman, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Süleyman ağabeyi anmak, bizim için çok önemli. Beşiktaş camiasına çok şeyler kazandırdı. Centilmenliğini ve zerafetini tüm futbol camiasına gösterdi. Bize çok şey öğretti. Allah rahmet eylesin.”

Genel sekreter Ürkmezgil, anma töreninde şu ifadeleri kullandı:

“Onsuz yıllar zor geçiyor. Sadece Beşiktaş’ın değil tüm spor camiasının sevdiği, saydığı bir insandı. Sevildi, saygı gördü. Çok özel, çok zarif biriydi. Mekanı cennet olsun.”

Törenin ardından başkan Fikret Orman ile yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Spor Kulübü’nün kurucusu Ali Sami Yen’in kabrini ziyaret etti.

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