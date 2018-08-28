10 numara arayışlarını sürdüren Beşiktaş transferin döneminin tamamlanmasına 3 gün kala temaslarını yoğunlaştırdı.

Torino'nun 26 yaşındaki Sırp oyuncusu Adem Ljajic için pazarlık masasına oturan siyah-beyazlılar İtalyan ekibini ikna etmeye uğraşıyor. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre Beşiktaş bu transfere oldukça yakın ancak Torino kulübü ile satın alma konusundaki sıkıntılar henüz aşılamadı. Adem Ljajic'in transfer süreci ile ilgili yansıtılan haberlerde Torino'nun Sırp futbolcuyu kiralamayı kabul ettiği ancak 'zorunlu satın alma' opsiyonun da ısrarcı olduğu belirtiliyor. Beşiktaş ise 'zorunlu olmayan satış' opsiyonunda direttiği için transferin henüz sonuçlanmadığı yazılan bilgiler arasında.



İki taraf arasındaki bu sorun çözüldüğü takdirde Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Adem Ljajic olacak. Aksi takdirde son 3 günde diğer alternatifler hızlı bir şekilde değerlendirilecek.



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