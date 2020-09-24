Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden Milan'da Bodo/Glimt maçı öncesinde koronavirüs gerginliği yaşandı. Leo Duarte'nin Kovid-19'a yakalanmasının ardından kulüpte yer alan tüm futbolcular ve teknik heyete test yapılırken UEFA'nın Kovid-19 protokolleri gereği kısa süreli de olsa belirsizlik yaşandı. Milan, test sonuçlarını açıklarken kötü haber Zlatan Ibrahimovic'ten geldi.

Milan, Leo Duarte'nin ardından Zlatan Ibrahimovic'in de koronavirüs testinin pozitif çıktığını ancak diğer tüm teknik heyet ve futbolcuların test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. Beşiktaş ve Milan'ın tur atlaması durumunda Zlatan Ibrahimovic'in bu eşleşmede protokoller gereği forma giyemeyeceği belirtildi.

İtalyan devi, bugün (24 Eylül Perşembe) 21.30'da Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Bu maçın galibi ise Beşiktaş - Rio Ave mücadelesinin kazananıyla UEFA Avrupa Ligi playoff turunda eşleşecek.