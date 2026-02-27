Canlı
        Beşiktaş'ın rakibi, Kocaelispor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın rakibi, Kocaelispor!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Beşiktaş'ın rakibi, Kocaelispor!

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

        Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

        Siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı ve haftaya 43 puanla 4. sırada giriş yaptı.

        Süper Lig'de bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Körfez ekibi ise çıktığı 23 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Selçuk İnan yönetimindeki yeşil-siyahlılar, topladığı 30 puanla 8. sırada kendine yer buldu.

        Sergen Yalçın'ın ekibi, deplasmanda kazanarak gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbiye moralli çıkmayı hedefliyor.

        Kocaelispor ise kendi seyircisi önünde rakibinden puan ya da puanlar almanın peşinde.

        EKSİKLER

        Siyah-beyazlılarda Kocaelispor karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor.

        Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure müsabakada formasından uzak kalacak.

        CEZA SINIRINDAKİLER

        Beşiktaş'ta iki oyuncu Kocaelispor maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor.

        Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, Kocaelispor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı olacak.

        Öte yandan sakatlığı bulunan Emirhan Topçu da ceza sınırında yer alan oyunculardan biri olarak göze çarpıyor.

        SERGEN YALÇIN TAKIMININ BAŞINDA YER ALAMAYACAK

        Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı teknik direktör Sergen Yalçın, Kocaelispor karşısında takımının başında yer alamayacak.

        Göztepe maçında bu sezon ligdeki dördüncü sarı kartını gören 53 yaşındaki teknik direktör, Kocaeli deplasmanında kulübede görev yapamayacak.

        Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Kaytaz'ın mücadelede Sergen Yalçın'ın yerine yedek kulübesinde siyah beyazlı ekibe taktik vermesi bekleniyor.

        BEŞİKTAŞ'TA OH ÇOK FORMDA

        Beşiktaş'ta Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh, oynadığı 3 maçta 3 kez rakip ağları sarsmayı başardı.

        Siyah-beyazlıların devre arasında renklerine bağladığı Oh, Alanyaspor ve Başakşehir maçlarının ardından geçen hafta da Göztepe karşısında gol bulmayı başardı.

        Siyah-beyazlı taraftarların sevgisini kısa zamanda kazanan 24 yaşındaki santrfor, Kocaelispor maçında da takımının gol yollarındaki en büyük kozu olarak dikkati çekiyor.

        BEŞİKTAŞ, 16 SEZON SONRA KOCAELİ DEPLASMANINDA

        Beşiktaş, Kocaelispor ile ligde 16 sezon sonra Kocaeli'de kozlarını paylaşacak.

        Siyah-beyazlılar, 2008-2009'da Süper Lig'den düştükten sonra amatör kümeye kadar gerileyen yeşil-siyahlılar ile yıllar sonra Kocaeli'de karşılaşacak.

        İki takım arasında 2008-2009 sezonunda Kocaeli'de oynanan son maçı Beşiktaş, 3-1'lik skorla kazanmıştı.

        SON 15 MAÇTA YENİLMEDİ

        Beşiktaş, ligde ve kupada oynadığı son 15 maçta rakiplerine kaybetmedi.

        Bu süreçte Süper Lig'de 12, Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada boy gösteren siyah-beyazlılar, dört aya yakın süredir yenilgi yüzü görmedi.

        Beşiktaş, son olarak 2 Kasım 2025'te ligde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

        Siyah-beyazlılar Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor, Konyaspor, Başakşehir ve Göztepe'yi yenerken; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor, Kocaelispor ve Alanyaspor ile berabere kaldı.

        HEDEF GALATASARAY DERBİSİ

        Beşiktaş, yarın deplasmanda Kocaelispor'u yenerek ligin 25. haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak Galatasaray derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor.

        Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Kocaeli temsilcisini mağlup ederek derbinin planlarını yapmaya başlayacak.

        Ligde oynadığı son 12 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik alan siyah-beyazlılar, söz konusu Kocaelispor ve Galatasaray karşılaşmalarından galip ayrılarak üst sıralar için iddiasını sürdürmek istiyor.

