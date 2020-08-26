Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK'a deplasmanda 3-1 kaybeden Beşiktaş, Devler Ligi'ne katılma şansını kaybetti. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş'ın savunma performansı da soru işaretleri yarattı.

Sahaya Jeremain Lens, Domagoj Vida, Welinton ve Fabrice N'Sakala'dan oluşan savunma dörtlüsüyle çıkan Beşiktaş, PAOK karşısında zor anlar yaşadı. Yunan temsilcisi, temsilcimizin savunmasına önemli boşluklar yakalarken yeni transferler Welinton ile N'Sakala ile Lens'in bireysel performansları da saç baş yoldurttu.

TECRÜBE KAĞIT ÜZERİNDE KALDI

Asıl mevkisi olmamasına rağmen sağ bekte görev yapan Lens ve Welinton'ın yaptığı bireysel hatalar PAOK'a adeta davetiye çıkarırken siyah-beyazlı taraftarların da tepkisine neden oldu. Kağıt üzerinde tecrübeli görünen bu dörtlü savunmada adeta saç baş yoldurttu!

Geri dörtlüsünün yaş ortalaması 31 olan Beşiktaş'ta oyuncuların 'tecrübesi' kağıt üzerinde kaldı. 18 yaşında henüz 11. resmi maçına çıkan Christos Tzolis, temsilcimizin ağlarını iki kez sarsarken 24 yaşındaki Chuba Akpom da Beşiktaş savunmasına zor anlar yaşattı. Toplamda 15 gol girişimi bulunan PAOK, 8 isabetli şutta 3 gol bulurken bir de penaltı kaçırdı.

HAZIRLIK MAÇI YAPILMADI!

Yeni sezon hazırlıklarına 10 Ağustos'ta başlayan Beşiktaş'ta N'Sakala 12'sinde takıma katılırken bir diğer yeni transfer Welinton takıma 21'inde katıldı. Takım arkadaşlarına alışma fırsatı bulamayan bu iki ismin dışında siyah-beyazlıların hazırlık maçı yapmaması da çok konuşuldu. PAOK karşısına hazırlık maçı olmadan çıkan Beşiktaş'ın savunmadaki dağınıklığı, felaketin sonu oldu.