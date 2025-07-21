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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oluyor! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oluyor!

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. turunda Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda 3. turdaki muhtemel rakibi bugün belli olacak. İşte ihtimaller...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 10:06 Güncelleme: 21.07.2025 - 10:11
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        Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oluyor!
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        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. turunda Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda 3. turdaki muhtemel rakibi bugün belli olacak. İşte ihtimaller...

        UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kurası çekilecek. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek.

        Kurada, 2. eleme turunda mücadele verecek Beşiktaş'ın, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde muhtemel rakibi ortaya çıkacak.

        İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

        Rangers / Panathinaikos (Kaybedeni)

        Viktoria Plzen / Servette(Kaybedeni)

        Brann / Salzburg (Kaybedeni)

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        KONFERANS LİGİ İHTİMALİ

        Beşiktaş'ın Shakhtar'a elenmesi durumunda Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

        Rosenborg vs Banga (Kazananı)

        Austria Wien vs Spearli (Kazananı)

        Midtjylland vs Hibernian (Kaybedeni)

        Silkeborg vs Akureyri (Kazananı)

        St. Patrick’s Athletic vs Nõmme Kalju (Kazananı)

        Kauno Žalgiris vs Valur (Kazananı)

        KONFERANS LİGİ

        RAMS Başakşehir'in mücadele edeceği UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kurası, TSİ 15.00'te başlayacak.

        İkinci eleme turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi geçmesi durumunda RAMS Başakşehir'in ve Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenmesi halinde Beşiktaş'ın olası eşleşmeleri bu kurayla belirlenecek.

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