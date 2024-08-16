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        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lugano oldu!

        UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Lugano, Partizan'ı eleyerek play-off turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 00:23 Güncelleme: 16.08.2024 - 00:49
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        Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
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        UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Mattia Croci-Torti'nin ekibi Lugano, Aleksandar Stanojevic'in yönetimindeki Partizan'ı eleyerek play-off turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu.

        Lugano'nun deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Stadio di Cornaredo'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sona erdi ve tur atlayan taraf Lugano oldu.

        Normal süresi 2-1 Partizan üstünlüğü ile biten maçta Partizan'ın gollerini 44. dakikada Ghayas Zahid ve 67. dakikada Svetozar Markovic kaydetti.

        Lugano'ya turu getiren golleri ise 47. dakikada Renato Steffen ve 111. dakikada Belhadj Mahmoud kaydetti. Lugano'da Albian Hajdari, 87. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Lugano oldu.

        Play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos'ta, rövanş müsabakaları ise 29 Ağustos'ta oynanacak. Beşiktaş ilk maçı deplasmanda oynayacak.

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