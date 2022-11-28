Beşiktaş İstanbulspor maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Her iki takımın da Dünya Kupası arasındaki ilk hazırlık maçına sahne olacak karşılaşmaya dair bilgileri derledik. İşte, Beşiktaş İstanbulspor maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'lerin detayları...