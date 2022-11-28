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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ardından kaldığı yerden devam edecek. Ara öncesi inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş, hazırlıklarına İstanbulspor maçıyla başlıyor. Siyah beyazlı taraftarların merakla beklediği karşılaşmaya dair tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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  • Beşiktaş İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün? Beşiktaş İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda?

    Beşiktaş İstanbulspor maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Her iki takımın da Dünya Kupası arasındaki ilk hazırlık maçına sahne olacak karşılaşmaya dair bilgileri derledik. İşte, Beşiktaş İstanbulspor maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'lerin detayları...
  • Beşiktaş İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün? Beşiktaş İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda?

    BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

    Beşiktaş İstanbulspor maçı 29 Kasım Salı günü Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak.
  • Beşiktaş İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün? Beşiktaş İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda?

    BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş İstanbulspor maçı Beşiktaş'ın YouTube kanalundan canlı yayınlanacak.
  • Beşiktaş İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün? Beşiktaş İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda?

    BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

    Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Necip, Umut Meraş; Gedson, Josef, Salih Uçan, Redmond, Cenk Tosun, Muleka.
  • Beşiktaş İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün? Beşiktaş İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda?

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