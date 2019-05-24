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Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI YAYIN

Üç hafta önce Galatasaray'dan aldığı 2-0'lık yenilgiyle şampiyonluk yarışına havlu atan geçen hafta da Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak ikincilik şansını yitiren Beşiktaş, taraftarına Kasımpaşa maçıyla veda ediyor. Kartal kazanıp, Süper Ligi'i 3. bitirmeyi hedefliyor!

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşılaşıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden siyah-beyazlıların yeni hedefi ligi 3. sırada tamamlamak oldu. Üçüncülük için Trabzonspor'la çekişen Beşiktaş, mücadeleyi kazanması halinde sezonu puan tablosunun 3. basamağında bitirecek.

Sezonun ilk yarısında başarılı bir grafik çizen ancak bunu ikinci yarıya taşıyamayan Kasımpaşa ise, Avrupa kupalarına katılma hedefini tutturamadı. Süper Lig'de yaptığı maçların 11'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 16'sını yitiren lacivert-beyazlılar, son haftaya girilirken 39 puanla 13. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da kaleci Ramazan Köse ile orta saha oyuncuları Loret Sadiku ve Abdul Rahman Khalili'nin sakatlıkları devam ediyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmadan Kasımpaşa 4-1 galip ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA

STAT: Vodafone Park
HAKEM: Mete Kalkavan
SAAT: 21.00
YAYIN: beIN Sports 2

BEŞİKTAŞ: Karius, Necip Uysal, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Kagawa, Adem Ljajic, Güven Yalçın, Quaresma, Cyle Larin
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

SÜPER LİG PUAN DURUMU

GÜNEŞ VEDA EDİYOR

Öte yandan bu mücadele teknik direktör Şenol Güneş'in 4 yıllık Beşiktaş macerasındaki son karşılaşma olacak. Beşiktaş ile iki lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, sezonun sona ermesinin ardından A Milli Futbol Takımı'ndaki mesaisine başlayacak.

32. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, lig tarihinde 32. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 31 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 20'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı. Beşiktaş'ın 65 golüne, Kasımpaşa 31 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

KASIMPAŞA SON DÖNEMDE ÜSTÜN

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı son 7 maçın 5'inde puan kaybetti. Ligdeki son 7 karşılaşmada Kasımpaşa 3, Beşiktaş 2 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

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