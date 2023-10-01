Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek moral bulmak istiyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, Konyaspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor. Oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, haftaya 10 puanla 6. sırada girdi.
Beşiktaş'ta Mert Günok, Gedson Fernandes ve Ante Rebic'in sakatlıkları bulunuyor.
MUHTEMEL 11
Ersin
Onur
Bailly
Colley
Masuaku
Salih
Amir
Ghezzal
Rashica