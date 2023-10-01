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        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek moral bulmak istiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 10:59 Güncelleme: 01.10.2023 - 11:26
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

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        Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, Konyaspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor. Oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, haftaya 10 puanla 6. sırada girdi.

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        Beşiktaş'ta Mert Günok, Gedson Fernandes ve Ante Rebic'in sakatlıkları bulunuyor.

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        MUHTEMEL 11

        Ersin

        5

        Onur

        6

        Bailly

        7

        Colley

        8

        Masuaku

        9

        Salih

        10

        Amir

        11

        Ghezzal

        12

        Rashica

        13

        Muleka

        14

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