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        Haberler Spor Futbol Beşiktaş - Midtjylland maçı izle bilgisi: Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Beşiktaş - Midtjylland maçı izle bilgisi: Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı kritik karşılaşma için geri sayım başladı. Yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano yönetiminde sezona hazırlanan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki ilk resmi sınavına çıkmaya hazırlanıyor. Kura çekiminin ardından rakibinin Midtjylland olmasıyla birlikte futbolseverler Beşiktaş - Midtjylland maçının tarihini, saatini ve canlı olarak yayınlanacağı kanalını araştırmaya başladı. UEFA'nın açıkladığı takvime göre ilk maç İstanbul'da, rövanş ise Danimarka'da oynanacak. Peki, Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu Beşiktaş - Midtjylland maçı canlı izle bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 19:36 Güncelleme:
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        1

        Beşiktaş - Midtjylland maçı için nefesler tutuldu. Siyah-beyazlı ekip, Danimarka'nın güçlü temsilcisi Midtjylland karşısında avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakalamayı hedefliyor. Taraftarlar ise Beşiktaş - Midtjylland maçı canlı yayın izle bilgisini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Midtjylland maçı canlı izle bilgisi...

        2

        BEŞİKTAŞ - MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN?

        Beşiktaş ile Midtjylland arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması 23 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak.

        3

        BEŞİKTAŞ - MIDTJYLLAND MAÇI SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş ile Midtjylland maçı saat 21.00'de oynanacak.

        4

        BEŞİKTAŞ - MIDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland ile oynayacağı iç saha karşılaşmasının S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Siyah-beyazlı ekibin Avrupa Ligi eleme turundaki iç saha maçlarının yayın haklarının S Sport Plus'ta olduğu duyuruldu.

        5

        BEŞİKTAŞ - MIDTJYLLAND MAÇI CANLI İZLE

        Beşiktaş ile Midtjylland maçı nedeniyle "Beşiktaş - Midtjylland maçı canlı izle" aramaları hız kazandı. Beşiktaş - Midtjylland maçını S Sport'a üye olarak canlı izleyebilirsiniz.

        6

        BEŞİKTAŞ - MIDTJYLLAND RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz 2026 Perşembe günü Danimarka'da oynanacak.

        7

        BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

        Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Kartal, Cerny, Orkun, İlhan, Oh

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