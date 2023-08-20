Beşiktaş - Pendikspor: 1-1 (MAÇ SONUCU) Beşiktaş, Süper Lig'de ilk puan kaybını 2. haftada yaşadı. Siyah-beyazlılar evinde ağırladığı ligin yeni ekibi Pendikspor ile son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş Colley ile öne geçerken, Pendikspor bu gole 90+4'te Oscar Romero'nun penaltı golüyle yanıt verdi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Bu sezon evinde ilk kez bir lig maçına çıkan siyah-beyazlılar, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın golünü 12. dakikada Omar Colley kaydetti.

Pendikspor ise 90+4'te VAR uyarısı sonrası kazanılan penaltıda Oscar Romero'nun vuruşuyla Süper Lig tarihindeki ilk puanını aldı: 1-1.

Şenol Güneş'in öğrencileri bu sonuçla ligde puanını 4'e çıkardı.

Pendikspor ise iki hafta sonunda ilk puanını aldı.

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21 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 21 mücadelede mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0'lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı toplam 21 maçta 17 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada rakip yarı sahanın ortalarından sol çaprazdan kalecinin beklemediği anda Masuaku'nun sert vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı. 12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası solundan Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşa altı pas üstünde iyi yükselen Colley'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 22. dakikada ani gelişen atakta Onur Bulut'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes, içeri girdikten sonra 2 rakibinden sıyrıldı. Şut açısı kapanan Portekizli oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak savunmanın müdahalesiyle kornere gitti. 26. dakikada Rosier'in sağdan ortasında penaltı noktası civarında Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci son anda meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. 58. dakikada hızlı gelişen atakta soldan Muleka'nın pasında ceza sahası içinde Aboubakar'ın gelişine sert şutunda top kaleciden oyun alanına döndü. 79. dakikada Rashica'nın ceza sahası içinde pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Chamberlain'in vuruşunda meşin yuvarlak Erdem'in ayaklarıyla müdahalesiyle kornere gitti. 90+3. dakikada Pendikspor penaltı kazandı. Thuram, ceza sahası içinde Masuaku'nun müdahalesiyle yerde kalınca pozisyonu VAR'da izleyen hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi. 90+4. dakikada topun başına geçen Romero, topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 90+6. dakikada soldan Rebic'in ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Demir Ege Tıknaz'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

Stat: Beşiktaş Park Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün Kamacı Beşiktaş: Mert Günok, Rosier (Dk. 61 Rashica), Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 71 Rebic), Salih Uçan (Dk. 89 Demir Ege Tıknaz), Fernandes, Onur Bulut, Muleka (Dk. 61 Chamberlain), Aboubakar (Dk. 89 Onana) Pendikspor: Erdem Canpolat, Rassoul, Welinton, Serkan Asan, Sequeira, Vukovic, Gökcan Kaya (Dk. 76 Görkem Bitin), Halil Akbunar (Dk. 84 Çekiçi), Diaby (Dk. 46 Romero), İbrahim Akdağ (Dk. 61 Hasan Kılıç), Eze (Dk. 61 Thuram) Goller: Dk. 12 Colley (Beşiktaş), Dk. 90+4 Romero (Penaltıdan) (Pendikspor) Sarı kartlar: Dk. 11 Serkan Asan, Dk. 90+7 Welinton, Dk. 90+8 Vukovic (Pendikspor), Dk. 81 Rashica, Dk. 90+8 Mert Günok ve Onur Bulut (Beşiktaş), Rebic (Maçın ardından)