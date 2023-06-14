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Beşiktaş, Rebic transferinde beklemeye geçti!

Beşiktaş, Ante Rebic transferi için beklemeye geçti. Siyah beyazlı ekip, 29 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istiyor. Milan ise Hırvat oyuncuyu bonservisiyle göndermeyi planlıyor. İşte detaylar...

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  • Beşiktaş, Rebic transferinde beklemeye geçti!

    Beşiktaş, Milan forması giyen Ante Rebic'i kadrosuna katmak istiyor. Siyah beyazlılar, Hırvat futbolcuyu kiralamak için İtalyan ekibiyle temasa geçmişti.
  • Beşiktaş, Rebic transferinde beklemeye geçti!

    Milan yönetiminin Rebic ile ilgili ilk planının oyuncuyu bonservisiyle göndermek olduğu öğrenildi.
  • Beşiktaş, Rebic transferinde beklemeye geçti!

    İtalyan temsilcisi, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun satışından 5-6 milyon euroluk gelir elde etmeyi planlıyor.
  • Beşiktaş, Rebic transferinde beklemeye geçti!

    Rebic’in ilk tercihinin de yıldızının parladığı Almanya Ligi olduğu gelen haberler arasında.

     
  • Beşiktaş, Rebic transferinde beklemeye geçti!

    Beşiktaş, bu transferi için beklemeye geçti. Siyah beyazlılar, Rebic’in istediği teklifleri alamaması durumunda yeniden devreye girecek.
  • Beşiktaş, Rebic transferinde beklemeye geçti!

    Hırvat oyuncu, bu sezon 31 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı. Milan formasıyla toplam 123 karşılaşmada görev yapan Rebic, 29 kez fileleri sarsarken 17'de gol pası verdi.
  • Beşiktaş, Rebic transferinde beklemeye geçti!

    Hırvat oyuncu milli takımdaki 42 maçta ise 3 kez gol sevinci yaşadı. 

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