Transfer döneminde beklenen forvet takviyesini yapamadığı için sorun yaşayan Beşiktaş'tan flaş bir hamle geliyor... Fotomaç'ın haberine göre devre arasında mutlaka bir golcü almak isteyen Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'de adeta istenmeyen adam haline gelen Roberto Soldado'yu gündemine aldı.

Beşiktaş yönetiminin ocak ayında hem İspanyol yıldız hem de Fenerbahçe ile görüşerek resmi teklif yapacağı öğrenildi. Hedef, Soldado'yu düşük bir bonservis bedeli ile kadroya katmak. Burada belirleyici nokta, Fenerbahçe'nin tavrı olacak.... Sarı-Lacivertliler maaş yükünden kurtulmak için teklife sıcak bakabilir. Ancak yönetim olası taraftar tepkisini de hesaba katabilir.

TEKLİF GELİRSE 'EVET' DİYECEK

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Roberto Soldado'nun Beşiktaş'tan teklif alması halinde kabul edeceği konuşuluyor. Soldado, Fenerbahçe formasıyla 39 maçta 12 gol kaydetti.

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