Beşiktaş, bu sezon ligde üst üste 6. galibiyetine imza atarak teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde de bir ilki başardı.
Siyah-beyazlı ekip, görevinde dördüncü sezonunu geçiren Güneş yönetiminde ilk kez 6 maç üst üste galip geldi.
Beşiktaş, 6 maçlık galibiyet serisinde Atiker Konyaspor (3-2),Göztepe (1-0),Çaykur Rizespor (7-2),Medipol Başakşehir (2-1),Demir Grup Sivasspor (2-1) ve MKE Ankaragücü (4-1) maçlarını kazanarak 6 haftada 18 puan topladı.
Siyah-beyazlı takım, 6 maçlık galibiyet serisinde rakip fileleri 19 kez havalandırdı.
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