Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre Siyah-Beyazlı yönetim kurulu, teknik direktör Şenol Güneş'e sözleşme uzatma teklifinde bulunacak. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir.

Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır.

Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ