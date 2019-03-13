Mücadeleye takımlar skor üretmekte sorun yaşayarak başladı ve 5. dakika 2-2'lik eşitlikle geçildi. Çeyreğin ikinci bölümünde Burak Can Yıldızlı'nın sayılarıyla hücumda temposunu artıran Beşiktaş Sompo Japan, Nanterre karşısında ilk çeyreği 14-7 önde tamamladı.
İkinci periyot düşük tempoda başladı. Savunmada etkili olan siyah-beyazlılar, hücumda top kayıpları yapsa da Buva ve Gibson'ın sayılarıyla 15. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 20-11. Hücumda Senglin ile arka arkaya basketler bulan Nanterre, 18. dakikada farkı 2 sayıya (22-20) indirdi. Üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, devreyi 26-24 üstün kapattı.
İkinci yarı karşılıklı üç sayılık basketlerle başlarken, Palsson ve Invernizzi ile peş peşe basketler bulan Nanterre, 26. dakikada beraberliği yakaladı: 36-36. Savunmada kontrolünü kaybeden Beşiktaş Sompo Japan karşısında pota altından skor üretmeye devam eden konuk ekip, üçüncü çeyreği 44-40 önde bitirdi.
Son çeyreğe Buva'yla hücumda iyi başlayan Beşiktaş Sompo Japan, rakibine savunmada karşılık veremedi. Arka arkaya boş atışlardan da isabet bulamayan siyah-beyazlılar, son 3 dakikaya 55-54 geride girdi. Son bölümde siyah-beyazlılar oyundan düşerken, Nanterre karşılaşmayı 62-60 kazandı.
Öte yandan, Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Fransız forveti Adrien Moerman ve ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin de mücadeleyi tribünden izledi.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Sergiy Zashchuk (Ukrayna), Oskars Lucis (Letonya), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek)
Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 17, Can Maxim Mutaf, Erkan Veyseloğlu 4, Burak Can Yıldızlı 7, Buva 13, Samet Geyik 2, Gibson 15, Kenan Sipahi, Alexander 2
Nanterre: Senglin 18, Konate 7, Treadwell 6, Invernizzi 8, Gamble 5, Palsson 11, Juskevicius 4, Carne 3
1. Periyot: 14-7
Devre: 26-24
3. Periyot: 40-44
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