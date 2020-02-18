Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup olarak şampiyonluk umutlarını Kaf Dağı'nın ardında bırakan Beşiktaş'ta Trabzonspor maçının hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; bir maçı eksik olan bordo-mavililerin 8 puan gerisinde bulunan Kartal, 4. Sivasspor'un ise 6 puan arkasında yer alıyor. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarının dışında kalma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan Beşiktaş'ın önümüzdeki 4 hafta bu hedef için doğrudan rakipleriyle oynayacağı maçlar çok kritik bir önem taşıyor.

AVRUPA BİLETİ İÇİN BELİRLEYİCİ SÜREÇ

Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlılar, sonrasında ise Alanyaspor ile deplasmanda, Ankaragücü ile evinde Galatasaray ile ise TT Stadı'nda karşılaşacak. Avrupa kupalarına katılım için bu seriden maksimum puanı çıkarması gereken Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın ve kurmayları, öğrencileri ile yaptığı toplantıda Başakşehir yenilgisinin geride kaldığını belirterek Trabzonspor maçı ile yeni bir sayfa açmalarını istedi. Lider karşısında alacakları galibiyetin camiada moralleri tekrar yerine getireceğini vurgulayan Yalçın, şampiyonluk yarışında geride kalsalar da yeni sezonda Avrupa kupaları bileti almaları gerektiğinin altını çizdi.

SON DÖNEMDE ZORLANIYOR



Cumartesi günü Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, Trabzonspor'a karşı son maçlarda zorlanıyor. Rakibine karşı son 5 maçta sadece 1 kez kazanan siyah-beyazlılar, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Evinde Fırtına'ya karşı son 2 maçta da sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Kartal, kritik maçta rakibine karşı şanssızlığını da bitirmenin peşinde.