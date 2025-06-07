Beşiktaş'ta Bahtiyar Zaynutdinov'a Rusya'dan talip!

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bu sezon uzun süre sahalardan uzak kalan Bahtiyar Zaynutdinov'a talip çıktı.

Rus basınından Championat'ta yer alan habere göre Dinamo Moskova, Bahtiyar Zaynutdinov'un transferi için Beşiktaş ile görüşmelere başladı.