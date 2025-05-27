Beşiktaş'ta Demir Ege bekleyişi sürüyor!

Beşiktaş altyapısından yetişen ve sezon başında Portekiz temsilcisi Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz'ın satın alma opisyonu için meraklı bekleyiş sürüyor.

Portekiz ekibi Rio Ave'nin, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanmak için 10 Haziran Salı günü saat 17.00'ye kadar süresi bulunuyor.

Opsiyonun devreye girmesi halinde, Beşiktaş'a toplamda 5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

Portekiz ekiplerinden Porto, Sporting ve Benfica'nın radarında olduğu konuşulan Demir Ege için Almanya'dan Leipzig ve Fransa'dan Lille de devrede.