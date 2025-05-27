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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Demir Ege bekleyişi sürüyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Demir Ege bekleyişi sürüyor!

        Beşiktaş'tan Rio Ave'ye kiralanan 20 yaşındaki Demir Ege Tıknaz'ın satın alma opsiyonu için son tarih 10 Haziran Salı. Opsiyon kullanılırsa Beşiktaş, 5 milyon euro bonservis geliri elde edecek. Oyuncuyla Avrupa'dan başka kulüplerin de ilgilendiği belirtiliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 11:41 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:54
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        Demir Ege bekleyişi sürüyor!
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        Beşiktaş altyapısından yetişen ve sezon başında Portekiz temsilcisi Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz'ın satın alma opisyonu için meraklı bekleyiş sürüyor.

        Portekiz ekibi Rio Ave'nin, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanmak için 10 Haziran Salı günü saat 17.00'ye kadar süresi bulunuyor.

        Opsiyonun devreye girmesi halinde, Beşiktaş'a toplamda 5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

        Portekiz ekiplerinden Porto, Sporting ve Benfica'nın radarında olduğu konuşulan Demir Ege için Almanya'dan Leipzig ve Fransa'dan Lille de devrede.

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        Rio Ave'nin Beşiktaş'tan satın alması halinde Demir Ege için belirlediği rakamın ise 10 milyon Euro olduğu ifade edildi.

        33 maçta forma giyen genç futbolcu, 4 gol ve 2 asist kaydetti.

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