Emirhan Topçu Trabzonspor maçında yok!
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, rahatsızlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Giriş: 09 Mayıs 2026 - 17:36
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gastroentrit tanısı ile sağlık ekibimiz tarafından tedavisine devam edilen futbolcumuz Emirhan Topçu, Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır." denildi.
