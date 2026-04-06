Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe deplasmanında kariyerinin en iyi maçlarından birisini çıkardı.

Karşılaşmanın ilk anlarından itibaren yaptığı önemli kurtarışlarla dikkat çeken Ersin, takımını uzatma dakikalarına kadar ayakta tutan isim oldu.

Çoğu karşı karşıya olmak üzere 5 net kurtarış yapan Ersin, gecenin en etkili isimlerinden birisi oldu.

Ancak maçın uzatma anlarında Agbadou'nun Nene'ye yaptığı müdahaleye hakem Yasin Kol penaltı verdi.

Topun başına Kerem geçerken Ersin gole engel olamadı.

Yenilgiye rağmen Beşiktaşlı taraftarlar da maç sonu Ersin'e büyhük destek verdi.