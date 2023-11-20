Beşiktaş'ta fikstür yoğunlaşıyor
Beşiktaş'ı, milli maçlar için verilen aradan sonra yoğun bir fikstür bekliyor. Siyah beyazlılar, yaklaşık 1 ayda 8 maça çıkacak.
Rıza Çalımbay'ın ekibi, pazar günü deplasmanda oynanacak Yılport Samsunspor mücadelesiyle zorlu fikstüre başlayacak.
Siyah beyazlılar, daha sonra Club Brugge'ü konuk edecek. Ligin 14'üncü haftasında ise Başkent'te MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Beşiktaş, yoğun fikstürün en zorlu maçına 9 Aralık'ta çıkacak.
Siyah beyazlılar, Trendyol Süper Lig’in 15'inci haftasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, derbinin ardından 6 günde 2 dış saha maçı oynayacak. Siyah beyazlılar, UEFA Konferans Ligi’ndeki son maçına İsviçre'de çıkacak. Beşiktaş, Lugano maçından sonra Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'de hafta içi mesaisinde sahasında Corendon Alanyaspor’u ağırlayacak siyah beyazlılar, lige verilecek aradan önce Atakaş Hatayspor’a konuk olarak yoğun fikstürü noktalayacak.