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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta gözler Semih Kılıçsoy'da! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta gözler Semih Kılıçsoy'da!

        Beşiktaş formayla ortaya koyduğu başarılı performansla A Milli Takım'a yükselen Semih Kılıçsoy, maçlar öncesinde şok bir şekilde Ümit Milli Takım'a gönderilmişti. Süper Lig'de oynanacak Başakşehir maçında gözler genç yıldızda olacak...

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        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 12:15 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:15
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        Beşiktaş'ta gözler Semih Kılıçsoy'da!
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        Semih Kılıçsoy, Ümit Milli formayla da çıktığı 2 maçta attığı 2 golle Ay-Yıldızlılar'ın kahramanı olmuştu. Başarılı futbolcu, bu akşamki Başakşehir mücadelesinde de ilk 11'de başlayacak.

        Genç yetenek, gollerine devam edip, ligde 3 maçtır kaybeden takımına galibiyet getirmek için çaba gösterecek. A Milli formayla EURO 24'ü hedefleyen Semih, gollerine devam etmeyi planlıyor.

        Semih Kılıçsoy bu sezon ligde 17 maçta 9 kez fileleri havalandırdı.

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