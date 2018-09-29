Santrfor bölgesinde Alvaro Negredo'nun ayrılmasının ardından Mustafa Pektemek, Cyle Larin ve Vagner Love bulunan Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı. Akşam'da yer alan habere göre golcülerinden istediği verimi alamayan Beşiktaş, devre arası için şimdiden harekete geçti.

Negredo'nun ayrılmasının ardından Larin ilk 11'de şans bulmasına rağmen istenilen performansı sergileyemedi için Şenol Güneş'in golcü transferi için rapor verdiği ortaya çıktı.

Haberde, Beşiktaş'ın Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig ekiplerinden Shandong Luneng forması giyen İtalyan golcü Graziano Pelle için devreye girdiği kaydedildi. Pelle için Şenol Güneş'in onayını alan transfer komitesi deneyimli futbolcu ile ön protokol imzalamak için temasa geçtiği belirtildi.

Beşiktaş, 31 Aralık'ta sözleşmesi sona erecek ve bonservisi elinde olacak olan Pelle'yi bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

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