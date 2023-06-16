Beşiktaş'ta iç transferde son durum!

MULEKA

Beşiktaş'ta şu ana kadar en ciddi talipleri bulunan isim ise Jackson Muleka... Geride kalan sezonda hayal kırıklığı yaratan Kongolu futbolcuya Mısır ve Arap yarımdasından teklifler var. Ancak siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'un da sakatlığının ardından bu transfer için kamptaki rapora göre hareket edecek.