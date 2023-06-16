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Beşiktaş'ta iç transferde son durum!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken takımdaki mevcut isimlerin ve sözleşmesi sona erenlerin de durumları belli oluyor. İşte Beşiktaş'ın iç transfer gündemi...

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  • Beşiktaş'ta iç transferde son durum!

    Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

     
  • Beşiktaş'ta iç transferde son durum!

    Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in raprou doğrultusunda çalışmalar sürerken mavcut kadrodaki isimlerle ilgili son durumlar da belli oldu. İşte Beşiktaş'ın iç transfer gündemi...
  • Beşiktaş'ta iç transferde son durum!

    NATHAN REDMOND

    Beşiktaş, Southampton'la sözleşmesi biten ve serbest durumda olan Redmond'a 1.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif etti. İngiltere'den de talipleri bulunan yıldız oyuncunun doğum yapmak üzere olan eşinin ise ülkelerine dönmek istediği belirtiliyordu. Redmond, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ifade etse de kesin kararını kısa süre içinde iletecek.
  • Beşiktaş'ta iç transferde son durum!

    SAISS

    Geride kalan sezonun devre arasında da ayrılmanın eşiğine gelen Romain Saiss, bu kararından vazgeçmiyor. İngiltere'den Nottingham Forest'ın talip olduğu tecrübeli stoper yeniden Premier Lig'e dönmek isterken yönetimden de kolaylık istedi. Ancak siyah-beyazlılar, bonservis bedeli olmadan bu ayrılığa onay vermeyecek.
  • Beşiktaş'ta iç transferde son durum!

    MULEKA

    Beşiktaş'ta şu ana kadar en ciddi talipleri bulunan isim ise Jackson Muleka... Geride kalan sezonda hayal kırıklığı yaratan Kongolu futbolcuya Mısır ve Arap yarımdasından teklifler var. Ancak siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'un da sakatlığının ardından bu transfer için kamptaki rapora göre hareket edecek.
  • Beşiktaş'ta iç transferde son durum!

    GEDSON FERNANDES

    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı, özellikla İtalya'dan Lazio'nun radarında... İtalyanların 15 milyon Euro ile kapıyı çalacağı konuşulsa da Beşiktaş'ın 20 milyon Euro altındaki teklifleri değerlendirme niyeti yok. 
  • Beşiktaş'ta iç transferde son durum!

    MERT GÜNOK VE SALİH UÇAN

    Beşiktaş bir yıl daha sözleşmeleri bulunan iki tecrübeli isimle de yeni kontrat görüşmelerine başladı. Cenk Tosun'da olduğu gibi Mert ve Salih'in de sözleşmeleri maaşları iyileştirilerek uzatılacak.
  • Beşiktaş'ta iç transferde son durum!

    ERSİN DESTANOĞLU

    Şenol Güneş'in gelmesinin ardından eldivenleri Mert Günok'a kaptıran Ersin Destanoğlu'nun ise geleceği belirsiz. Genç file bekçisinin Avrupa'dan talipleri olduğu uzun süredir konuşulsa da henüz resmi bir gelişme olmadı. Siyah-beyazlılar, 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Ersin için gelecek tekliflere göre ayrılığa onay verecek.
  • Beşiktaş'ta iç transferde son durum!

    TAYFUR BİNGÖL

    Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kiraladığı Tayfur Bingöl için ise satın alma opsiyonu yüksek bulunuyor. Akdeniz ekibi kapıyı 1.3 milyon Euro'dan açarken Beşiktaş ise 500 bin Euro öneriyor. Alanyaspor'un Muleka'yı takas olarak istediği konuşulsa da siyah-beyazlıların böyle bir niyeti yok. Transfer için son durum yaz döneminde belli olacak.

     

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