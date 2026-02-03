Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı mesaisi
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında 5 Şubat Perşembe günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 03.02.2026 - 14:40 Güncelleme: 03.02.2026 - 14:40
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında 5 Şubat Perşembe günü Kocaelispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyha-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Beşiktaş, yarınki idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ