        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı mesaisi - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı mesaisi

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında 5 Şubat Perşembe günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 14:40 Güncelleme: 03.02.2026 - 14:40
        Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı mesaisi!
        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında 5 Şubat Perşembe günü Kocaelispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Siyha-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

        Beşiktaş, yarınki idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

