Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Süper Lig'in lideri Beşiktaş, yoğun fikstürde milli ara ile nefes alırken son gelen haberler can sıktı. A Milli Takım kadrosundan dün çıkarılan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanırken siyah-beyazlılar, bu sezon virüsten en çok çeken takımların başında geldi.

GEÇEN SEZON 12 İSİM VİRÜSE YAKALANDI

Kartal'da pandeminin başlaması ile geçen sezonun son bölümünde 8 futbolcu, başkan Ahmet Nur Çebi ve 2 yönetici ile 1 personelin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Beşiktaş'ta vakalar bu sezon da artarak devam etti.

SERGEN YALÇIN'LA BAŞLADI

Beşiktaş'ta sezonun ilk haftasındaki Trabzonspor maçı öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın koronavirüse yakalanırken başarılı teknik adam takımının başında sahaya çıkamadı. Sonrasında ise 14 Ekim'de milli takımdan dönen Bernard Mensah testinin pozitif çıktığı duyurdu. Ganalı futbolcu, bu gelişmenin ardından milli takıma ara verdiğini de açıkladı.

KASIM AYINDA 8 FUTBOLCU, BAŞKAN ÇEBİ İSE 2. KEZ!

Kartal'da korona kabusu artarak devam ederken 9 Kasım'da 3 futbolcu ve 1 personelde; 12 Kasım'da ise ikisi milli takımda bulunan 5 oyuncuda virüs tespit edildi. Sonrasında 11 Aralık ile 15 Aralık'taki test sonuçlarında ise birer futbolcunun pozitif çıktığı ifade edilirken yine aynı dönemde başkan Ahmet Nur Çebi ikinci kez koronavirüse yakalanıp hastalığı bir kez daha yenmeyi başardı.

KABUS GERİ DÖNDÜ!

Beşiktaş'ta 2021 yılında tek vaka 20 Ocak tarihinde açıklanırken uzun süren sessizlik A Milli Takım'dan gelen haberlerle bozuldu. Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz, A Milli Takım'ın Letonya kadrosundan çıkarılırken Beşiktaş 2 futbolcunun testinin pozitif çıktığı açıkladı.

BU SEZON 14 FUTBOLCUDA VİRÜS!

Beşiktaş'ta bu sezon toplamda 14 futbolcu koronavirüse yakalanırken geçen sezonla birlikte 22 oyuncuda koronavirüs tespit edildi.

ALTYAPIDA DA ALARM!

Öte yandan Beşiktaş'ta 16 Eylül'de altyapıdaki 7 futbolcu ve teknik ekipten 5 kişide test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklanmıştı.