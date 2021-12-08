Beşiktaş'ta kritik saatler!

Dortmund'a 5-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken ve kötü gidişini sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği yine tartışma konusu oldu.

Giresunspor yenilgisinin ardından istifa sinyali verse de başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmenin ardından yola devam kararı alan Yalçın'ın Almanya'daki farklı yenilginin ardından Kayserispor maçını beklemeden görevi bırakmayı düşündüğü öğrenildi.

Yalçın'ın istifa kararını kısa sürede netleştirmesi beklenirken böyle bir karar gelmesi halinde yönetimin de kabul etmesi bekleniyor.