        Beşiktaş'ta Olağan Divan Başkanlık Seçimi!

        Beşiktaş Kulübü'nde olağan divan başkanlık kurulu seçimi yapılıyor. Başkanlık seçiminde oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erecek

        Giriş: 19.10.2025 - 11:09 Güncelleme: 19.10.2025 - 12:09
        Beşiktaş Kulübü'nde seçimli olağan divan başkanlık kurulu toplantısı başladı.

        ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'ndaki başkanlık kurulu toplantısına saat 10.30'da start verildi.

        Ali Rıza Dizdar'ın başkanlık yapacağı divan başkanlık kurulu toplantısında başkanlık için Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer yarışacak.

        Seçimde Affan Keçeci kırmızı, Ahmet Akpınar sarı, Ahmet Ürkmezgil beyaz, Engin Baltacı mavi ve Mustafa Emir Tamer ise yeşil oy pusulalarını kullanacak.

        Beş adayın yarışacağı divan başkanlık seçiminde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında başkan adaylarının konuşmasına geçildi.

        Seçimde oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erecek.

        Siyah-beyazlı kulüpte 15 Nisan 2017 tarihinden bu yana divan kurulu başkanlığı görevini yürüten Tevfik Yamantürk, temmuz ayında görevinden ayrılmıştı. Seçime 6 aydan az bir süre kaldığından divan başkanlık kurulu ikinci başkanı Fethi Hinginar, görevi üstlendi.

        BAŞKAN ADAYLARININ SÖZLERİ

        MUSTAFA EMİR TAMER

        "5 adaylı bir seçim, bir demokrasi şöleni. Sonuç ne olursa olsun, centilmence, Beşiktaş'a yakışan ve diğer kulüplere yakışır bir seçim gerçekleştireceğiz. Kazananı da destekleyip, kendilerine 3 yıl boyunca tüm destekleri vereceğiz. Benim adaylığımın altında bir fikir var. Ben Beşiktaş'ı 10-15 yıldır aynı isimlerin yönettiğini düşünüyorum. Beşiktaş, kısır bir döngünün içerisinde. Ben ve arkadaşlarım, yeni insanlara, yeni vizyona alan açmak için bu adaylığı gerçekleştirdik. Bizler kimsenin uzantısı değiliz. Kimseye bağlı olmadık hayatımızda. Benim tabiatıma da ters. Kendi şahsıma, donanımıma ve arkadaşlarıma güvenerek bu yola çıktım."

        AHMET ÜRKMEZGİL

        "Büyük Beşiktaş'ı yalnız bırakmadığınız için sonsuz teşekkürler efendim. Tarihimizin en uzun süre çalışma isteyen, kampanya yürütülen ve en fazla adayın olduğu bir seçim oldu. Yazdık, çizdik, bir sürü yeri dolaştık. Hiç projelerden bahsetmek istemiyorum. Yeterince biliniyor zaten. Sadece bir seçim yapmıyoruz, bu şanlı kulübün yeniden birlik olarak geleceğe ulaşmasını sağlamak için burada bulunuyoruz. Bu kürsüde sadece bir aday olarak değil, 7 yılını yönetici olarak geçirmiş, Beşiktaş'a hizmet etmiş biri olarak büyük bir gurur ve mutlulukla karşınızda bulunuyorum. Seçim sürecinden itibaren, birlik divanı derken bir slogan değil, bir ruh ortaya koyduk. Bize yapılan hiçbir sataşmaya hiçbir ortamda yanıt vermedik. Burası kişisel ihtirasların hesaplaşma yeri değil, Beşiktaş'a hizmet etme yeridir. Divanı, Beşiktaş'ı yakışan şekilde; şeffaflıkla, doğru, saygıyla, sorumlulukla yöneteceğiz. Geçmişin kırgınlık ve kavgalarını arkamızda bırakmak için bembeyaz bir sayfa ile yola çıktık."

        AHMET AKPINAR

        "Beşiktaş'ın tarihi bir seçimi var. İlk defa bu kadar çok adaylı. Sandıktan kim çıkarsa bizim başkanımız olacak ve biz de yanında olacağız. Bunu şimdiden taahhüt ediyoruz. Tüm aday arkadaşlarına ve ekiplerine başarılar diliyorum. Neden yola çıktık? Ben değil, biz anlayışı ile yola çıktı. Beşiktaş'ta bir süredir devam eden ben anlayışını bize çevirmek, ortak payda ile her şeyi yürütmek istedik. Öyle yola çıktık ve bunu hayata geçireceğimize inanıyoruz. Kişisel hırsları değil, ortak aklı savunuyoruz."

        ENGİN BALTACI

        "Beşiktaş'ta yöneticilik yaptım, sizlerin oyları ile ikinci başkanlık yaptım. Daha önce söylediğim bir sözümle devam edeyim, büyük camialar içeriden zayıflatılmadıkları takdirde asla mücadele edilemeyecek camialardır. Bugün geldiğimiz noktada, inanıyorum ki hepiniz benimle aynı fikirdeniz, maalesef camiamız içeriden zayıflatıldı. Bir elin parmakları olan kurullarımız, gerektiği zaman bir yumrum haline gelemedi. Tehditkar bir yumruk haline gelemedik. Dün akşam sporcularımız, zorunluluk nedeniyle çıktılar ama konuşmadılar. Bu tepkiyi alkışlamadık. Bu işin koordinasyonu burada. Beşiktaş'ı yeniden bir yumruk haline nasıl getirebiliriz? Bunu sizlerle başaracağız. Sizlerin onayını ve desteğini alacağız. Uygulamaya koyacağız. Yönetimle bir olacağız, asla yalnız bırakmayacağız. Bunun gücünü de sizden alacağız."

        AFFAN KEÇECİ

        "Ben bir grubun değil, sessiz çoğunluğun sesi olarak karşınızdayım. Bu seçimi kazanacaksak, ilk günden beri yüreğini ortaya koyan sizlerin desteği ile kazanacağız. Bu süreçte kimseye kırıcı olmadık, kimseyi dışlamadık. Tüm adaylara teşekkür ediyorum. Beşiktaşımız için yola çıkan herkes değerlerdir. Göreve geldiğimizde ilk işimiz divan, Beşiktaş'ın vicdanı haline getirmek olacaktır."

