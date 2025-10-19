Beşiktaş'ta Olağan Divan Başkanlık Seçimi!

Beşiktaş Kulübü'nde seçimli olağan divan başkanlık kurulu toplantısı başladı.

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'ndaki başkanlık kurulu toplantısına saat 10.30'da start verildi.

Ali Rıza Dizdar'ın başkanlık yapacağı divan başkanlık kurulu toplantısında başkanlık için Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer yarışacak.

Seçimde Affan Keçeci kırmızı, Ahmet Akpınar sarı, Ahmet Ürkmezgil beyaz, Engin Baltacı mavi ve Mustafa Emir Tamer ise yeşil oy pusulalarını kullanacak.

Beş adayın yarışacağı divan başkanlık seçiminde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında başkan adaylarının konuşmasına geçildi.

Seçimde oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erecek.

Siyah-beyazlı kulüpte 15 Nisan 2017 tarihinden bu yana divan kurulu başkanlığı görevini yürüten Tevfik Yamantürk, temmuz ayında görevinden ayrılmıştı. Seçime 6 aydan az bir süre kaldığından divan başkanlık kurulu ikinci başkanı Fethi Hinginar, görevi üstlendi.

BAŞKAN ADAYLARININ SÖZLERİ

MUSTAFA EMİR TAMER

"5 adaylı bir seçim, bir demokrasi şöleni. Sonuç ne olursa olsun, centilmence, Beşiktaş'a yakışan ve diğer kulüplere yakışır bir seçim gerçekleştireceğiz. Kazananı da destekleyip, kendilerine 3 yıl boyunca tüm destekleri vereceğiz. Benim adaylığımın altında bir fikir var. Ben Beşiktaş'ı 10-15 yıldır aynı isimlerin yönettiğini düşünüyorum. Beşiktaş, kısır bir döngünün içerisinde. Ben ve arkadaşlarım, yeni insanlara, yeni vizyona alan açmak için bu adaylığı gerçekleştirdik. Bizler kimsenin uzantısı değiliz. Kimseye bağlı olmadık hayatımızda. Benim tabiatıma da ters. Kendi şahsıma, donanımıma ve arkadaşlarıma güvenerek bu yola çıktım."

AHMET ÜRKMEZGİL

"Büyük Beşiktaş'ı yalnız bırakmadığınız için sonsuz teşekkürler efendim. Tarihimizin en uzun süre çalışma isteyen, kampanya yürütülen ve en fazla adayın olduğu bir seçim oldu. Yazdık, çizdik, bir sürü yeri dolaştık. Hiç projelerden bahsetmek istemiyorum. Yeterince biliniyor zaten. Sadece bir seçim yapmıyoruz, bu şanlı kulübün yeniden birlik olarak geleceğe ulaşmasını sağlamak için burada bulunuyoruz. Bu kürsüde sadece bir aday olarak değil, 7 yılını yönetici olarak geçirmiş, Beşiktaş'a hizmet etmiş biri olarak büyük bir gurur ve mutlulukla karşınızda bulunuyorum. Seçim sürecinden itibaren, birlik divanı derken bir slogan değil, bir ruh ortaya koyduk. Bize yapılan hiçbir sataşmaya hiçbir ortamda yanıt vermedik. Burası kişisel ihtirasların hesaplaşma yeri değil, Beşiktaş'a hizmet etme yeridir. Divanı, Beşiktaş'ı yakışan şekilde; şeffaflıkla, doğru, saygıyla, sorumlulukla yöneteceğiz. Geçmişin kırgınlık ve kavgalarını arkamızda bırakmak için bembeyaz bir sayfa ile yola çıktık."