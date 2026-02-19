Orta sahada değişim kapıda!
Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta orta saha bölgesinde değişim yaşanabilir. Teknik direktörü Sergen Yalçın'ın, orta sahanın ortasında takıma geri dönen Ndidi'ye görev vermesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor.
Babasını trafik kazası sonucu kaybeden ve cenaze töreni için ülkesine giden Wilfred Ndidi, Başakşehir maçında takımdaki yerini alamamıştı.
1 hafta sonra İstanbul'a dönen Nijeryalı futbolcu, takımla çalışmalara da başladı.
Tecrübeli ismin yokluğunda Başakşehir karşılaşmasında yeni transferlerden Kristjan Asllani 11'de başlamıştı.
Göztepe karşılaşmasında ise Ndidi'nin 11'e geri dönme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın, son idmanların ardından orta saha için kararını verecek.
TAYLAN BULUT DA DÖNDÜ
Diğer yandan özel izinli olarak hafta sonu Almanya'ya giden Taylan Bulut’un da geri döndüğü öğrenildi.
Takımla çalışmalara başlayan genç sağ bek, son 2 maçın kadrosunda yer alamamıştı.
Siyah-beyazlılarda sağ bekte ise yine Amir Murillo'nun 11'de başlaması bekleniyor.