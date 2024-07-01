Beşiktaş'ta rota ya Hermoso ya Hummels: 3 yıllık sözleşme önerildi!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Gabriel Paulista'nın ardından takıma bir stoper daha kazandırmak için kolları sıvadı.

Beşiktaş, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Mats Hummels ile anlaşmaya çok yaklaşırken Alman futbolcuya en iyi teklif veren takım olmayı sürdürüyor. Ancak siyah-beyazlıların tek planı Hummels üzerine kurulu değil. Beşiktaş yönetimi, uzun süredir peşinde olduğu bir başka isim olan Mario Hermoso için de henüz masadan kalkmadı. REKLAM