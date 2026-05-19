Beşiktaş'ta Serkan Reçber görevinden ayrıldı
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın ardından Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber de görevinden ayrıldı. Reçber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiğimiz sezonun ardından, yaşanan süreçte ve gelinen noktada talebim doğrultusunda görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Bu süre zarfında desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza, camiamıza, yönetimimize ve başkanımız Sn. Serdal Adalı'ya teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
Giriş: 19 Mayıs 2026 - 09:23
