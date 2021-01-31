Beşiktaş'ta transferde hareketlilik devam ediyor. Son olarak eski golcüsü Cenk Tosun'u kadrosuna katan siyah-beyazlılarda gönderilecek isimler konusunda da önemli gelişmeler yaşandı.

GÜVEN, LECCE'YE; BOYD, SİVAS'A!

Güven Yalçın için İtalyan ekibi Lecce ile sezon sonuna kadar kiralama konusunda anlaşan Beşiktaş yönetimi, Tyler Boyd için de Demir Grup Sivasspor ile anlaştı. Sezonun ilk devresini yabancı kontenjanından dolayı kadro dışı olarak geçiren Boyd, yabancı sayısının 16'ya çıkarılmasıyla takıma dönmüştü. Ancak, Amerikalı oyuncunun Sivasspor'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.

MIRIN'LE YOLLAR AYRILDI!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden olan Mirin'le de yollar ayrıldı. Tecrübeli futbolcuyla alacaklarının yarısı ödenecek.

STOPER ATAĞI

Öte yandan Beşiktaş'ta stoper atağı da başladı. Siyah-beyazlılar, Flamengo forması giyrn Leo Pereira, Benfica'da oynayan Ferro ve Leverkusen forması giyen Tin Jedvaj'ı gündemine aldı. Bu oyuncular için girişimlerini hızlandıran yönetim, transferin son gününde 1 ismi kadrosuna kaymak istiyor. Tin Jedvaj için Leverkusen'le temas kuran, Leo Pereira ve Ferro'nun da şartlarını kulüplerine soran Beşiktaş, gün içinde şartları sağlayarak bu 3 oyuncudan 1'ine siyah-beyazlı formayı giydirmenin peşinde.