Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman, sağanak altında yapıldı.

Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas, şut ve dar alanda kontrol pas çalışmalarıyla devam etti. Taktik programının yer aldığı çalışmalarla süren antrenman, tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı idmanla tamamlayarak, Sivas'a gidecek.