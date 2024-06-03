Beşiktaş'ta Solskjaer sesleri
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, teknik direktörlük için Ole Gunnar Solskjaer'le ilgilendiği bildirildi
Mirror'un haberine göre, Beşiktaş, daha önce yapılan teklifi reddetmiş olmasına rağmen Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmakta ısrarcı.
Haberde, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmasının ardından Ole Gunnar Solskjaer'in siyah beyazlıların, yeni teklifini kabul etmesi durumunda Jose Mourinho ile aynı ligde mücadele etme şansını yakalayarak Mourinho'ya Türkiye'de meydan okumasını istediğini yazdı.
Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer'le görüşmelere başlamış ancak Norveçli teknik adam teklifi reddetmişti.
Kara Kartallar, Kasım 2021'de Manchester United'dan ayrılan ve o tarihten itibaren bir takım çalıştırmayan 51 yaşındaki Norveçliden vazgeçmek istemiyor.
Beşiktaş, geride kalan sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırken, inişli çıkışlı bir grafik sergilediği ligi ise 6. sırada tamamladı.