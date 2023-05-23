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Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri! Kartal'ın gözü Premier Lig'de

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor Siyah-beyazlılar, stoper takviyesi yapmayı planlarken gözünü Premier Lig'e çevirdi. Kartal'ın hedefinde ise iki isim var

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  • Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri! Kartal'ın gözü Premier Lig'de

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  • Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri! Kartal'ın gözü Premier Lig'de

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  • Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri! Kartal'ın gözü Premier Lig'de

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